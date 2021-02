Le député Naftali Bennett, ancien ministre de La Défense s’est exprimé sur la question des citoyens bloqués à l’étranger :

“Je demande à la ministre des Transports Miri Regev et au gouvernement – Cessez d’ignorer nos citoyens qui sont coincés à l’étranger !

Depuis des semaines maintenant, les citoyens israéliens qui ont été bloqués à l’étranger n’arrivent pas à rentrer en Israël en raison de l’échec dans la gestion du gouvernement israélien.

Au lieu de faire 3 tests et une surveillance intelligente, ils sont abandonnés, otages hors de leur pays.

Les citoyens bloqués racontent que la commission des dérogations, qui devrait leur donner des permis de voyager, ne leur donne pas de réponse ou qu’elle rejette les demandes sans aucune justification.

Encore une fois un cas de mauvaise gestion du gouvernement israélien.

Un membre de mon parti olé de France, Yomtob Kalfon, reçoit chaque jour des dizaines de demandes de citoyens bloqués en France ou qui doivent se rendre à l’étranger pour être avec des membres de leur famille malades.

J’ai entendu parler de cas déchirants comme le cas d’Hannah – qui devait se rendre en France pour être avec sa mère malade dans un état critique, elle a contacté en urgence la commission des dérogations et a essayé de toutes les manières d’obtenir l’autorisation de voyager, mais il a fallu plus d’une semaine (!) pour qu’elle obtienne le permis, une fois obtenu alors qu’elle était dans la salle d’embarquement pour monter dans son vol vers Francfort (et de là vers Paris car il n’y a pas de vol direct), Hannah a dû regarder sa mère mourir par conversation WhatsApp.

Quelle tristesse ! Quel manque de considération !

Cela aurait pu être évité.

De plus, il y a une semaine, des citoyens bloqués ont appris que le ministère des Transports commencerait également à organiser des vols de rapatriement depuis Paris cette semaine.

Et ce n’est pas encore arrivé.

Des familles entières sont jetées dans des hôtels ou déplacées de maison en maison, certaines sont à court d’argent ou n’ont pas d’assurance maladie.

Hier, ils ont appris qu’un vol d’olim en provenance de Paris qui a atterri à l’aéroport Ben Gourion.

L’arrivée d’olim est toujours une bonne chose et est une brah’a, mais les citoyens bloqués se demandent pourquoi un vol d’olim peut être organisé mais pas un vol de rapatriement de citoyens.

Où est la logique?

Je demande publiquement à la ministre des Transports, Miri Regev, qui est en charge de la question, au ministre de l’Intérieur Aryeh Deri et à l’ensemble du gouvernement israélien de mettre fin aux souffrances de nos citoyens à l’étranger, d’améliorer le travail et l’efficacité de la commission des dérogations et de d’organiser au plus vite des vols de rapatriement depuis Paris et des villes concernées, et faire tous les tests Covid nécessaires aux arrivants (après dix mois d’entrée des mutations à Ben Gourion du fait de l’échec du gouvernement).

Cela ne tolère aucun report !”

Photo Yonatan Sindel / Flash 90