Le ministre de la Défense Naftali Benett a signé au bas d’un volumineux document présenté par le chef d’état-major Aviv Kochavi sous le nom de « Tenoufa » (Elan). Il s’agit du nouveau programme pluriannuel de Tsahal, allant de 2020 à 2024.

Changement de chef d’état-major, changement de conception, le général Aviv Kochavi a présenté ce programme comme « visant à la victoire nette au moyen d’une efficacité opérationnelle maximale – dans l’ampleur, la rapidité et la précision – ainsi que l’augmentation de la supériorité militaire d’Israël sur ses ennemis ».

Le chef d’état-major a expliqué que « les défis auxquels fait face Israël n’attendent pas et qu’il fallait donc, malgré la complexité, aller de l’avant ».

Durant la dernière année, des dizaines d’équipes ont effectué une analyse détaillée de la situation stratégique et opérationnelle ainsi que de l’état de Tsahal face aux différents défis. Selon le chef d’état-major, la politique sera désormais d’atteindre la victoire nette au combat et non un résultat mitigé ou provisoire. (Ce qui change quelque peu de ses prédecesseurs..). En cela il est exactement sur la même longueur d’ondes que Naftali Benett qui reprochait depuis plusieurs années un « manque d’enthousisame » à vaincre sans appel.

Le programme a été présenté au ministre de la Défense qui l’a signé. Il sera ensuite présenté au Premier ministre avant d’être déposé sur la table du cabinet politico-sécuritaire pour y être entériné.

Après avoir signé le document, le ministre de la Défense a déclaré: « Après un processus long et approfondi effectuée par le chef d’état-major, les officiers supérieurs de Tsahal et tout l’échelon sécuritaire, j’ai approuvé les lignes directrices du programme ‘Tenoufa’ qui va permettre à Tsahal de porter des coups décisifs aux ennemis, avec une très forte puissance, une capacité de destruction décuplée et ainsi, de les vaincre de manière nette. Une armée rapide, puissante et destructrice(…)J’ai une confiance absolue en Tsahal, ses officiers et ses soldats, et en premier lieu au chef d’état-major Aviv Kochavi. Le programme ‘Tenoufa’ est bien pensé car il met en application la supériorité militaire de Tsahal dans les points de friction avec les ennemis afin de le vaincre de manière rapide, nette et décisive. Ce programme remet enfin le concept de victoire en tête des priorités ».

Photo porte-parole Tsahal