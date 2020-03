Scénario ubuesque: le président et fondateur du parti Telem, Moshé Yaalon s’est réuni dimanche midi avec les trois autres députés du parti, Tsvika Hauser, Yoaz Hendel et Orly Frouman afin de les convaincre de ne pas s’opposer à un gouvernement soutenu par la Liste arabe unifiée!

Pour justifier sa volte-face honteuse l’ancien ministre de la Défense précise qu’il serait d’accord pour un soutien de la Liste arabe mais sans le parti Balad, comme s’il avait le pouvoir de décider de ce qui se passe dans cette liste qui tient désormais à donner le ton dans la vie politique israélienne. Mais au cas où Balad décidait par lui-même de ne pas voter comme le reste de la Liste arabe et de ne pas soutenir un gouvernement Gantz, ce dernier ne bénéficierait plus que de 59 soutiens. Dès lors, la moindre défection parmi les députés de l’aile droite de Bleu-Blanc mettrait fin au rêve de Gantz et de ses amis.

Au Likoud on a compris que ces quelques députés sont désormais les « maillons faibles » dans la tentative de Benny Gantz de former un gouvernement minoritaire et des manifestations sont prévues devant les domiciles de Tsvika Hauser, Yoaz Hendel mais aussi Hili Tropper (Hossen LeIsraël) pour leur rappeler leurs promesses électorales récentes et les exhorter à ne pas se prêter à cette dangereuse manoeuvre politique.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90