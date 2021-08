Quatre éminents rabbins ont adressé une lettre au chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi, au commandant de la police Yaakov Shabbtaï, au directeur du Shin Bet Nadav Argaman et à celui du Mossad David Barnea. Ils leur demandent de renforcer le concept de morale juive élémentaire dans le domaine de la défense et de la sécurité des citoyens, c’est à dire de donner la préférence aux Juifs qui sont agressés plutôt que d’être indulgents envers les ennemis qui les agressent.

Ces quatre rabbins, rav Shemouel Eliyahou, rav Meïr Mazouz, rav Haïm Druckman et rav Dov Lior ont signé cette lettre à la demande de l’organisation « Torat Le’hima », qui lutte pour que Tsahal retrouve les valeurs de la morale juive. L’initiative en a été prise à la suite des émeutes arabes sauvages du mois de mai-juin dans les villes mixtes. Les signataires demandent aux organes sécuritaires de tirer les leçons de ce qui s’est passé dans le pays durant l’Opération « Gardiens des Murailles » avec les scènes de pogroms. Ces rabbins apportent leur soutien à toutes les forces de sécurité mais soulignent qu’en temps de guerre ou d’insurrection, on ne peut être neutre. On se souvient de la phrase maladroite du commandant de la police à Lod lorsqu’il déclarait qu’il fallait « séparer les émeutiers des deux côtés ».

Le rav Aviad Gadot, capitaine de réserve et directeur de l’association « Torat Le’hima » a déclaré : « La principale leçon qui doit être tirée de l’Opération ‘Gardiens des Murailles’ et des émeutes n’est pas militaire ou stratégique mais morale : l’ennemi n’a pas été terrassé et anéanti comme il aurait dû l’être. Les causes ? Consignes tordues d’ouverture du feu, morale mal comprise et absence de définition d’une ‘cinquième colonne ennemie arabe’ au sein de l’Etat d’Israël. En tant qu’organisation d’officiers de réserve qui expriment l’esprit sain qui doit animer le peuple d’Israël, il nous est important de renforcer le bien et de revenir à des valeurs saines. Nous espérons que cette lettre signée par d’illustres figures rabbiniques et que nous avons initiée donner davantage de place à la morale juive élémentaire : celle qui dit que la vie de nos soldats et de notre peuple est préférable à celle de nos ennemis ».

