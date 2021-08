Le Premier ministre et sa famille ont décidé de prendre quelques jours de vacances, jusqu’à dimanche, probablement dans le nord du pays. Rien d’anormal apparemment. Mais comme dans d’autres domaines, Naftali Benett se trouve en net porte-à-faux avec son attitude alors qu’il était dans l’opposition. Le Naftali Benett d’alors aurait-il trouvé normal que celui d’aujourd’hui parte en vacances en pleine vague de Corona ? Certes non. Voici ce qu’il clamait lors de ce fameux discours à la Knesset où il pourfendait le gouvernement Netanyahou avec une rare hargne concernant le Corona : « Vous devez travailler jour et nuit ! Lorsque j’étais ministre de la Défense je travaillais le Chabbat. J’ai enfreint le Chabbat, parce qu’il s’agissait de vies humaines !! »

En raison de ce congé, le conseil des ministre prévu dimanche sera probablement reporté.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90