Le ministère de la Santé a publié les résultats d’une étude réalisée sur l’efficacité des vaccins développés par la firme Pfizer. Il s’avère que quinze jours après l’administration de la second dose, l’efficacité du vaccin atteint en moyenne 98% quant à l’apparition de la maladie et à la mortalité. Et pour les rares personnes qui ont été atteintes malgré le vaccin, les symptômes ont été très légers dans 99,2% des cas.

Le Prof. Hezi Lévy, directeur-général du ministère de la Santé, a commenté ces chiffres : « Grâce à notre système de santé solide nous avons pu vacciner de nombreuses personnes en un temps record et effectuer de tests épidémiologiques de grande envergure. Nous sommes le premier pays au monde à pouvoir dresser un état des lieux grandeur nature sur l’efficacité des vaccins (…) Le vaccin réduit de manière quasi totale les risques de maladie grave et de mortalité dus au Corona. Notre objectif est de de poursuivre l’opération de vaccination pour les 16 ans et plus afin de couvrir l’immense majorité de la population ce qui nous permettra de revenir à la vie normale que tout le monde attend ».

Selon la chaîne Kan-11 Hadashot, Israël est toujours en première place mondiale pour le nombre de personnes vaccinées pour cent habitants, devant les Emirats arabe unis et la Grande-Bretagne.

Photo Miriam Alster / Flash 90