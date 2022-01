Message à Israël du Premier ministre indien

Le Premier ministre indien Narendra Modi a adressé un message à Israël à l’occasion du trentième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Avant cela, en tant que pays leader du mouvement des pays « non-alignés » l’Inde adoptait une attitude très hostile à Israël. Cet Etat avait dit « non » lors du vote sur le Plan de Partage de 1947, puis voté contre l’adoption d’Israël comme Etat membre de l’Onu en 1949. En 1950, New Delhi avait reconnu l’Etat d’Israël mais refusé d’établir des relations diplomatiques avec Jérusalem. C’est le 29 janvier 1992 que le Premier ministre indien Narasimha Rao (Parti du Congrès) officialisait les relations diplomatiques entre l’Inde et Israël.

Dans son message à l’Etat d’Israël, Narendra Modi dit notamment : « Cette période (de trente ans ) de relations diplomatiques fut très importante pour nos deux pays et leur importance prend encore plus de signification au vu des changements qui s’effectuent dans le monde. Je suis certain que l’amitié entre nos deux pays trouvera de nouvelles pistes avec une coopération accrue dans les décennies à venir. L’Inde va célébrer cette année ses 75 ans d’Indépendance et l’an prochain ce sera au tour d’Israël. L’amitié entre nos deux pays est particulière ».

L’alliance stratégique et la coopération entre Israël et l’Inde dans de nombreux domaines s’est intensifiée depuis une dizaine d’années, grâce notamment à une forte amitié personnelle entre Narendra Modi et l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou.

