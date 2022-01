Ce qui fut il y à vingt-et-un siècles une forteresse de la dynastie hasmonéenne est définitivement devenu une mosquée répondant au doux nom de « mosquée des shahidim ». Cela fait des mois que l’ancienne forteresse de Tel Aruma, près d’Itamar en Samarie est le théâtre de travaux de la part de l’Autorité palestinienne avec un financement européen, sans aucune réaction de la part d’Israël. Le bâtiment qui surplombe la mosquée a atteint six étages et ce sont les drapeaux des organisations OLP et « Tanzim » qui flottent sur le toit.

Selon un plan « bien préparé » par les villages avoisinants et l’AP, un centre commercial et un hôpital y verront le jour ainsi que des routes en asphalte pour y accéder, afin d’en faire un site incontournable. Pour Elisha Yered, habitant de la région et activiste pour Erets Israël, « un Etat palestinien est en train de se créer sous nos yeux sans réaction de la part de l’Etat d’Israël ». « Notre histoire est effacée alors que nous dormons » a-t-il déclaré, estimant que « les roi hasmonéens doivent se retourner dans leur tombe ».

Photo Elishah Yered