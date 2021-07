La coalition s’enfonce dans la crise : au moment où la ministre Ayelet Shaked promet monts et merveilles au parti islamique Ra’am afin qu’il soutienne lundi son texte sur la citoyenneté, le président du parti Meretz vient lui couper l’herbe sous les pieds en annonçant que si le texte arrive devant la Knesset son parti votera contre, donc contre la coalition. Ceci signifie que même en cas d’abstention de Ra’am, le texte n’obtiendrait pas de majorité.

Après cette annonce, et à moins qu’il y ait un retournement de situation, Ayelet Shaked et la coalition n’ont désormais d’autres choix que d’espérer être secourus par ‘opposition de droite. Le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou, lors de la séance des partis de l’opposition de droite lundi, avait émis une condition a un tel soutien : la mise en œuvre immédiate d’un processus législatif pour une loi de l’immigration, plus globale et plus sévère.

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90