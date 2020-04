Un groupe de touristes israéliens au Maroc est bloqué sur place depuis une dizaines de jours à cause des tensions entre le royaume et les Emirats arabes unis. Ces personnes sont actuellement répartis entre des hôtels à Marrakech et des familles juives de Casablanca.

Israël avait convenu avec les autorités marocaines de faire rapatrier ces touristes avant Pessah. Mais comme le Maroc ne permet pas aux avions d’El-Al d’atterrir sur son territoire, les Emirats arabes avaient proposé à Israël d’envoyer l’un de leurs appareils au Maroc qui ramènerait en même temps les touristes israéliens et des citoyens des Emirats également présents sur le territoire marocain. Ayant appris cela, les autorités marocaines ont opposé leur veto à cette opération.

L’origine de cette volte-face réside dans les tensions qui règnent entre le Maroc et les Emirats arabe unis. Ces derniers mènent une campagne de dénigrement contre le roi du Maroc en accusant un « pouvoir faible, fragile et dépendant des islamistes ». Cette attitude des Emirats a sans doute aussi pour origine le rapprochement entre le royaume chérifien et le Qatar, principal rival des Emirats dans le Golfe.

Les autorités marocaines demandent que tout accord de rapatriement des citoyens israéliens se fasse désormais directement avec elles.

Photo illustration