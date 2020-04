Les équipes de négociateurs du Likoud et de Bleu-Blanc se sont séparées à 2h30 du matin dans la nuit de mercredi à jeudi sans être parvenues à finaliser l’accord pour une gouvernement d’urgence nationale. Elles ont toutefois convenu de poursuivre les pourparlers.

Pendant ce temps, le nouveau délai imparti par le président de l’Etat Reouven Rivlin a été dépassé et il a officiellement annoncé à Benny Gantz que le mandat passe désormais à la Knesset selon l’article 10a de la Loi fondamentale du gouvernement. Sur le plan théorique et légal, la Knesset a maintenant 21 jours pour confier à un ou une députée de former un gouvernement. Sur le plan théorique seulement, car aucun député actuel de la Knesset n’est susceptible de recueillir 61 voix pour former un gouvernement. Afin d’éviter de nouvelles élections, le Likoud et Bleu-Blanc vont donc poursuivre leurs négociations…jusqu’à ce que de la fumée blanche sorte de la pièce!

