Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées mardi soir sur la place du musée de Tel-Aviv pour exprimer leur soutien au Premier ministre et leur défiance envers les institutions judiciaires. Parmi les nombreuses personnalités qui ont pris la parole, le député Micky Zohar, président de la coalition et la ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev, qui est finalement venue après avoir hésité. Elle a dénoncé l’attitude de la gauche pour laquelle « une manifestation de la droite est qualifiée d’incitation, et l’incitation de la gauche qualifiée de manifestation ». La ministre a attaqué les médias pour leur acharnement à l’encontre du Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Quant aux affaires touchant au Premier ministre elle a déclaré: « Même l’Etat de droit n’est pas au-dessus de la loi ». Elle a toutefois tenu a dénoncer certaines pancartes très violentes brandies dans l’assistance: « Il ne faut pas que la colère légitime porte atteinte à l’Etat de droit. Je vois ici quelques pancartes qui devraient disparaître. Toute pancarte qui exprime de l’incitation, enlevez-là. Au Likoud, nous respectons la loi et nous voulons que la loi nous protège ». (Mardi après-midi des informations avaient fait état de militants de gauche qui se préparaient à venir à la manifestation munis de pancartes excessives destinées à être filmées afin de délégitimer l’événement).

De son côté Micky Zohar a notamment dit: « C’est la gauche qui a inventé cette histoire de conspiration. Le système judiciaire et les médias sont tombés dans le panneau. Le Premier ministre a eu droit à une enquête biaisée, sale et de mauvaise fois. Et nous devrions nous taire?? »

La teneur générale des discours a été un acte d’accusation contre le système judiciaire allié aux médias qui « s’est arrogé un pouvoir usurpé afin de procéder un putsch et supplanter le pouvoir politique en place de manière non démocratique ».

Parmi les « surprises » la présence du rav Tsvi-Israël Tau directeur de la yeshiva Har Hamor.

Photo Miriam Alster / Flash 90