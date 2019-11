Après deux semaines de calme relatif, les sirènes d’alerte Tseva Adom ont à nouveau retenti dans le Néguev occidental, notamment à Sederot et sa région. Un peu plus tard, le porte-parole de Tsahal annonçait que deux roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza, dont une a été interceptée par le système Dôme de Fer. La seconde s’est abattue dans une zones inhabitée. Une femme a été légèrement blessée à la suite d’une chute en courant vers un abri et plusieurs personnes sont en état de choc.