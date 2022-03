Le Président français, Emmanuel Macron, a condamné les trois attentats qui se sont produits en une semaine en Israël.

Il a tweeté: »Le terrorisme a une nouvelle fois frappé Israël. Je condamne avec la plus grande fermeté ces attentats meurtriers. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Israël peut compter sur le soutien de la France et sur mon engagement total dans la lutte contre ce fléau ».

Le candidat Eric Zemmour avait, lui, condamné l’attentat à Hadera en ces termes: »Le djihad frappe en Israël comme en France. Nous n’en pouvons plus de ces tragédies, je pense aux familles et aux victimes : je serai intraitable ».

Photo: Hadas Parush / Flash90