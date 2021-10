L’Administration démocrate américaine se comporte de plus en plus envers Israël comme s’il s’agissait d’un Etat vassal. Le porte-parole du State Department Ned Price a demandé au gouvernement israélien des « explications » après la décision du ministre de la Défense Benny Gantz d’inclure six ONG civiles ‘palestiniennes’ liées au Front Populaire de la Libération de la Palestine, dans la liste des organisations terroristes. Le porte-parole a regretté qu’Israël « n’ait pas informé au préalable les Etats-Unis de ses intentions » et a rajouté que « les Etats-Unis accordent une grande importance au respect des droits de l’homme ». L’attitude servile du gouvernement Benett-Lapid envers l’Administration Biden ne peuvent engendrer que ce style de réaction.

Comme beaucoup d’autres organisations, ces six ONG concernées agissent sous couvert de défense des droits de l’homme mais font partie du réseau terroriste tissé par le FPLP. Dans l’annonce de sa décision, le ministre de la Défense a déclaré : « Les services israéliens de sécurité continueront à agir pour porter atteinte aux infrastructures terroristes en tout lieu et par tous les moyens. J’appelle la communauté internationale à nous aider dans ce combat et à éviter tout lien avec ces ONG qui fournissent le carburant au terrorisme ».

Nitzan Horovitz au secours des terroristes

Les critiques à cette décision nécessaire ne sont pas venues uniquement des Etats-Unis. Le ministre de la Santé Nitzan Horovitz (Meretz) a choisi son camp. Il s’est adressé à Benny Gantz et lui a demandé de présenter les preuves (sic) qui justifieraient sa décision : « En tant qu’Etat démocratique, souverain et fort, et dans une situation d’occupation, Israël doit être très prudent pour imposer des limitations à des organisations de la société civile palestinienne. Cela pourrait avoir des répercussions dans le domain politique, diplomatique et le plus important, dans le domaine des droits de l’homme » !!!

Photo Wikipedia