Des centaines d’habitants de la ville arabe israélienne d’Oum el-Fahm ont manifesté vendredi contre le fléau de la criminalité et de la violence… inter-arabe. Ils protestaient aussi contre la venue du ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev. Les drapeaux de l’OLP et même du Hamas flottaient dans la foule et comble et les manifestants insultaient les policiers et leur demandaient de quitter la ville. Un comble lorsque l’on sait que leurs représentants politiques reprochent régulièrement au gouvernement de ne pas déployer assez d’effectifs dans les localités arabes…

עם דגלי חמאס ואש"ף: מאות מפגינים באום אל פחם וקוראים למשטרה – "דם ילדנו לא הפקר, צאו מהעיר שלנו"

