L’un des chefs de l’OLP soigné en Israël !

Ce n’est de loin pas la première fois, mais ce sont des informations qui ne seront pas relayées dans les médias étrangers. Alors qu’il devait être transféré dans un hôpital jordanien, le secrétaire-général du comité exécutif de l’Olp Saeb Erekat, a finalement été transféré à l’hôpital Hadassa Ein Karem de Jérusalem. Gravement atteint du Corona, Erakat, qui avait subi avait une greffe des poumons il y a trois ans aux Etats-Unis, est donc placé dans la catégorie des « malades à hauts risques ». Son état s’est détérioré ces dernières heures et l’Autorité Palestinienne a adressé une demande à Israël de bien vouloir accepter le transfert d’Erekat dans un hôpital israélien, demande acceptée par les autorités israéliennes.

Erekat a été transféré dimanche depuis son domicile à Jéricho jusqu’à l’hôpital Hadassa à Jérusalem accompagné d’une équipe du Magen David Adom ainsi que d’une escorte de Tsahal…qu’il qualifie par ailleurs « d’armée de criminels de guerre ».

Mardi aura lieu en Israël la journée du souvenir de l’assassinat de l’ancien ministre Rehav’am Zeevi (dit Gandhi) hy »d. Voici ce qu’écrivait en 2010 Saeb Erekat à son assassin, Ahmed Saadat : « Je vous écris, mon chère frère, afin de vous faire part de mes sentiments les plus forts de solidarité et de fraternité. L’occupation pratique une politique de rabaissement et d’humiliation envers vous, les prisonniers. Vous avez fait preuve de bravoure, cette bravoure dans laquelle sont tombés de nombreux de nos ‘shahids’… ».

Inutile de préciser que les « médecins sionistes » feront tout pour sauver Saeb Erekat.

Photo Miriam Alster / Flash 90