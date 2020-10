Le ministre de la Défense Benny Gantz a publié un message relatif à l’Iran. C’est dimanche que prend officiellement fin l’embargo décrété par les Accords de Vienne et le Conseil de sécurité interdisant à la République islamique d’importer ou d’exporter de l’armement. Il s’agit de l’un des avatars de l’énorme cadeau offert par l’Administration Obama au régime criminel des ayatollahs. Les Etats-Unis de Donald Trump avaient vainement tenté de faire renouveler cet embargo mais la Russie et la Chine avaient opposé leur veto. La France s’était…abstenue !

Benny Gantz a déclaré : « Aujourd’hui, avec la fin de l’embargo sur les armes, nous nous devons d’être encore plus forts et déterminés que jamais. L’Iran n’a jamais été un problème exclusivement israélien mais avant tout un problème régional et mondial. Comme ministre de la Défense je continuerai de mener les actions nécessaires pour faire barrage à l’hégémonie et au réarmement iraniens, avec nos alliés anciens et nouveaux. Toutes les nations du monde libre doivent s’atteler à cette effort ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié dimanche un communiqué victorieux : « A partir d’aujourd’hui, toutes les restrictions sur les transferts d’armes, activités liées et services financiers à destination et en provenance de la République islamique d’Iran (…) sont toutes automatiquement levées (…) La République islamique d’Iran peut donc se procurer les armes et équipements nécessaires de n’importe quelle source sans aucune restriction légale et uniquement sur la base de ses besoins défensifs ». Des besoins « défensifs » que l’on constate en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban…

La Russie et la Chine sont les premiers de la liste pour signer de juteux contrats de ventes d’armes avec le plus grand pourvoyeur du terrorisme international.

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90