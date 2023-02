Après les Etats-Unis, l’Union européenne a dénoncé à son tour la décision récente du gouvernement israélien qui a régularisé le statut de neuf points de peuplement juifs de Judée-Samarie. Elle considère que ‘cela risque de continuer à exacerber les tensions et de miner les efforts déployés en vue de parvenir à une solution à deux Etats par des négociations’.

Dans un communiqué, ses représentants ont indiqué : « Nous nous opposons fermement à toute action unilatérale qui ne servirait qu’à aggraver les tensions entre Israéliens et Palestiniens et remettrait en cause les efforts déployés en vue de parvenir à une solution de deux Etats dans le cadre de pourparlers ». Ils ont ajouté : « Nous continuons à soutenir une paix globale, juste et durable au Moyen Orient qu’il faut obtenir par des négociations directes entre les deux camps ».

Les Européens, comme les Américains, ont déclaré qu’ils rejetaient la décision du gouvernement israélien en la qualifiant ‘d’illégale’. Et d’ajouter qu’ils ‘réitéraient leurs positions selon lesquelles les implantations étaient illégales d’après le droit international’ et qu’ils ‘ne reconnaitraient aucun changement aux frontières de 1967 qui ne serait agréé par les deux parties ».

L’Union européenne a exhorté les autorités israéliennes à « cesser de construire des implantations’ et à ‘annuler sans attendre ses décisions récentes’, exprimant ‘sa profonde inquiétude face à l’escalade des tensions et l’augmentation de la violence’.

Toujours dans ce contexte, le Yediot Haharonot a rapporté que l’ambassade américaine en Israël a demandé à Netanyahou des ‘éclaircissements’ concernant la légalisation des avants-postes.