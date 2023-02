Le ministère israélien de la Santé a annoncé qu’un certain nombre de mesures restrictives imposées pendant la période du Covid seraient levées dès jeudi prochain 16 février 2023. Le port du masque dans les établissements de santé et dans les maisons de retraite ne sera plus obligatoire et les personnes entrant dans des résidences du troisième âge ne seront plus contraintes de présenter les résultats de leur test.

En revanche, a précisé le ministère, le confinement imposé à ceux qui sont atteints du Covid reste encore en vigueur et doit être respecté jusqu’au 15 mai prochain. Les personnes testées positives devront également porter un masque tant qu’elles n’auront pas rejoint le lieu de leur confinement.

Toutefois, malgré cet allègement qui sera certainement salué par tous, le ministère de la Santé a recommandé à la population ‘à risque’, c’est-à-dire aux personnes âgées de plus de 65 ans, de porter un masque lorsqu’elles se trouvent dans un endroit fermé afin de se protéger d’une éventuelle contamination.