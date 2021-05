Un soutien important et inattendu à l’Etat d’Israël dans son combat contre le terrorisme musulman : le secrétariat-général de l’Organisation des Etats américains a décrété le Hamas comme étant une organisation terroriste et a appelé à la reconnaissance du droit d’Israël à la légitime défense.

L’OEA est une organisation internationale et régionale composée de 35 Etats des deux continents américains. A noter que le Venezuela, dont le régime est viscéralement anti-israélien, est représenté dans ce forum par le chef de l’opposition Juan Guaido, reconnu comme président par certains pays dont les Etats-Unis.

« Les attaques perpétrées par le Hamas contre les populations civiles en Israël sont sans conteste des actions terroristes, de par leur violence et les objectifs déclarés », a notamment dit l’uruguyaien Luis Almagro, le président du secrétariat-général de l’OEA.

Le communiqué publié dit notamment : « L’agression terroriste du Hamas est sans retenue et il recherche constamment des victimes civiles et à aggraver le conflit ainsi que les confrontations armées. Le Hamas cherche à semer la terreur parmi les populations civiles innocentes, qu’elles soient israéliennes ou palestiniennes ».

Le secrétariat-général dénonce aussi « l’utilisation immorale par le Hamas de femmes et d’enfants comme boucliers humains », un comportement « qui mérite le plus grand rejet et la condamnation la plus sévère ». Il rappelle qu’Israël a le droit absolu de faire usage de son droit de légitime défense face à ces attaques. « Les attentats du Hamas sont aussi une agression contre la paix et contre la sécurité d’Israël et de toute la région ».

