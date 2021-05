Myriam Peretz, lauréate du prix Israël, a finalement accédé aux nombeuses sollicitations et a annoncé mercredi sa candidature pour la présidence de l’Etat d’Israël. Dans un post sur Facebook, elle a expliqué les raisons de sa décision :

« Hineni ! Me voici !

Les jours difficiles que nous traversons actuellement mônt amené à prendre cette décision à laquelle je pense beaucoup depuis les derniers mois et les dernières semaines : me présenter à la présidence de l’Etat. Ce n’est pas ainsi que j’imaginais mon annonce de candidature pour le poste de présidente de l’Etat d’Israël. Le sort a voulu que le réglement de la Knesset m’impose à présenter cette candidature sur fond d’explosions de missiles et au moment où Tsahal et les forces de sécurité oeuvrent pour assurer la sécurité des citoyens du pays.

Mais c’est justement aujourd’hui, en cette période difficile où notre pays est à l’épreuve, qu’il est temps de s’unir.

Depuis quelques années, je sillonne le pays et j’ai pu rencontrer la société israélienne dans toutes sa diversité. Lors de ces rencontres j’ai entendu vos voix qui m’appelaient à me présenter à ce poste auquel je n’avais jamais pensé.

‘Une voix m’a appelée et je suis partie, je suis partie car la voix m’a appelée’ disait ‘Hanna Senesh.

J’ai consacré toute ma vie à l’union et au rapprochement des coeurs, et c’est ainsi que sera la résidence présidentielle avec moi : une maison de paix et d’unité, une maison de rapprochement des coeurs et d’unité au sein du peuple. Dans la résidence présidentielle, j’oeuvrerai pour consolider le tissu social si particulier qui unit les citoyens du pays, chacun dans la spécificité. Sous ma présidence, la résidence présidentielle se focalisera dans l’action en faveur du bien, qui ouvrira ses portes et accueillera, et ryaonnera dans tout le pays. Ma résidence présidentielle sera une maison de solidarité, d’écoute, la maison du peuple, pour le peuple et son bien.

Certes, je ne suis pas une politicienne. Je suis une éducatrice de longue date, mère de six enfants qui ont servi leur pays. J’aime mon pays et j’ai payé un prix très cher, insupportable, afin d’assurer sa survie et sa pérennité.

Aujourd’hui, je présente ma candidature afin de vous représenter tous en tant que présidente de l’Etat d’Israël qui m’est si cher.

Le choix incombera aux 120 députés de la Knesset et j’espère qu’ils se rangeront derrière moi pour une présidence unificatrice que ce peuple mérite, pour son bien ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90