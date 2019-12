L’Assemblée générale de l’Onu a voté une résolution dénonçant l’apologie du nazisme, le néonazisme, le négationnisme, les diverses organisations d’anciens nazis et Waffen SS, et de manière plus générale toutes les idéologies menant à une discrimination raciale. La résolution condamne aussi le actes de vandalisme commis contre les lieux de mémoire de la Shoah. L’Onu demande aux pays membres de prendre des mesures légales concrètes afin d’empêcher la diffusion de telles idées notament à travers les réseaux sociaux. Le texte a été voté par 133 pays contre 25. Parmi les abstentionnistes, la France, l’Autriche, la Turquie, la Tchéquie et la Slovaquie.

Photo Avi Ohayon / GPO