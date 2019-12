Joseph dès son arrivée en Egypte réussit en toutes choses grâce à l’aide divine. Le chapitre 39 de Berechit est ponctué à maintes reprises par les expressions : « D. fut avec Joseph « (v.2, 3, 21, 23), et le fit réussir dans tout ce qu’il entreprenait. Au point que Putiphar et le gouverneur de la prison royale lui confient tous leurs biens les yeux fermés.

Entre l’ascension de Joseph par « Putiphar, chef des gardes » (v.1), et celle qui est le fait du gouverneur de la Rotonde, endroit où étaient détenus les prisonniers du roi : la chute, l’accusation injuste de la femme de Putiphar, l’emprisonnement.

La réussite de Joseph flotte cependant par-dessus les aléas du sort, car son parcours se situe d’emblée dans l’ombre de Pharaon : Putiphar est ministre du roi, et la prison relève directement de la juridiction royale. Ceci laisse prévoir la suite, où Joseph se tiendra dans la proximité directe de Pharaon, alors qu’il irradie la lumière du Roi des Rois.

Mais la réussite de Joseph prend aussi la route des songes. Il doit ses mésaventures aux rêves ambitieux et provocants qu’il fait au début de son histoire en Canaan. Il avait alors laissé l’Interprétation de ses propres rêves à ses proches ; en Egypte il deviendra l’interprète des rêves d’autrui.

D’abord en prison, il va interpréter les songes de l’échanson et du panetier de Pharaon. Joseph écoute attentivement le récit des rêves de chacun d’eux, rêves en apparence très proches, au point que la lecture des deux rêves est presqu’identique. Dans les deux cas, Pharaon « relèvera leur tête » (ch.40, v.13 et 19). Mais Joseph saura avec subtilité décrypter la différence entre les rêves. A la différence de l’échanson qui se voyait servir Pharaon, le panetier a vu les oiseaux ravir la nourriture du roi, ignorant que les oiseaux sont tantôt célestes, tantôt charognards. C’est alors que Pharaon relève la tête de l’échanson en le rétablissant dans ses fonctions, et relève la tête du panetier en l’envoyant à la pendaison, ainsi que l’avait présagé Joseph (ch.40, v. 20 – 22). (1)

Les rêves de Joseph au début de la paracha Vayechev, et ceux de Pharaon au début de la paracha Mikets, semblent très dissemblables, mais nos Maîtres (2) enseignent qu’il y a une forme de convergence entre eux. Les rêves de Joseph étaient limpides, et n’avaient en apparence même pas besoin d’interprétation : rêves de domination, de royauté. Les rêves de Pharaon sont totalement obscurs, tant à lui-même qu’à ses conseillers. Le Pharaon, comme son entourage appréhendent son rêve comme un rêve touchant à sa personne. Or Joseph lui apporte une interprétation touchant à l’économie du royaume. Le Pharaon reçoit une leçon sur le sens de la royauté, et le rôle du roi qui se doit d’être nourricier de son peuple.

C’est alors que Joseph qui, à l’origine, avait eu des rêves de royauté, peut avec clairvoyance comprendre le clin d’œil divin, et saisir le lien entre ses propres rêves et ceux de Pharaon.

Chez Joseph, les rêves de royauté et de gerbes de blé ne trouveront pas à s’incarner en terre d’Israël. La réalisation de ses rêves aura lieu en Egypte. Il sait interpréter les rêves de Pharaon, car en même temps qu’il entend le récit des songes du roi, il saisit, dans un après-coup fulgurant, le sens de ses propres rêves. Il s’agit ici comme là-bas, de comprendre que la responsabilité d’un monarque, c’est d’abord de nourrir son peuple. Jacob avait tenté de le faire comprendre à Joseph en essayant de le sensibiliser aux problèmes économiques de ses frères : « Va voir, je te prie, comment se portent tes frères, comment se porte le bétail… » (ch. 37, v.13). Joseph ne le comprend pas. Par contre, bien des années plus tard, Joseph peut comprendre que les rêves de Pharaon visent à l’éveiller à sa responsabilité de monarque, et qu’il y est question d’approvisionnement en blé, d’abondance et de famine.

A la suite de la lumineuse interprétation de Joseph, Pharaon lui dit : « Puisque D. t’a révélé tout cela, nul n’est sage comme toi. C’est toi qui sera le chef de ma maison, mon peuple sera gouverné par ta parole, et je n’aurai sur toi que la prééminence du trône. » (Ch.41, v.39 et 40). Joseph prend alors conscience que ses propres songes vont trouver à s’incarner en Egypte. Aux côtés du Pharaon, il trouvera à se glisser dans le rôle d’un roi nourricier de l’Egypte et des nations alentour : en dehors de la terre d’Israël certes, mais également au bénéfice de ses frères. Ses frères qui viendront s’incliner devant celui qui désormais incarne pour eux une légitime élection. Une élection qui n’est pas qu’un privilège, mais surtout une responsabilité.

