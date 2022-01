En vertu d’une décision de la Cour suprême, Ayelet Shaked doit proposer une nouvelle fois sa loi de Citoyenneté au vote des députés d’ici jeudi. Si cela ne se produit pas, elle se verra obligée de modifier son texte en l’allégeant et en autorisant un regroupement familial important, ceci afin de le faire accepter par les partis les plus à gauche de la coalition qui ont saisi la cour. La ministre de l’Intérieur a tenté de s’aller les partis de l’opposition de droite en faisant adopter la proposition de loi de Simh’a Rotman sur l’Immigration, mais Yaïr Lapid et Meretz ont fait appel ce qui bloque le processus législatif. Pour surmonter ce nouvel obstacle, la loi doit une nouvelle fois être présentée à la commission interministérielle de législation. Pour l’instant, Yaïr Lapid refuse que ce texte soit présenté et exige que soit présenté un texte remanié qui ait son assentiment ainsi que celui de Meretz et Ra’am, qui sont en faveur d’un regroupement familial massif en Israël entre familles arabes israéliennes et familles arabes de Judée-Samarie.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90