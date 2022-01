Lors de l’une des interviews accordées à des médias israéliens en fin de semaine, le Premier ministre Naftali Benett a évoqué ses intentions politiques en vue des prochaines élections. Il a révélé entretenir des contacts en vue de créer un nouveau « camp national » qui ferait concurrence à celui qui existe à l’heure actuelle entre le Likoud, Hatziyonout Hadatit et les deux partis orthodoxes. Cette nouvelle mouture inclurait les partis Yamina, Tikva Hadasha et Israël Beitenou. Il n’a pas précisé qui en serait le chef. Une telle structure s’impose presque aux trois chefs de partis puisque Yamina est en baisse dans les sondages et que Tikva Hadasha ne franchit plus la barre d’éligibilité depuis des mois. Les sondages accordent régulièrement entre 11 et 13 sièges aux trois partis réunis.

