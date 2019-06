Lors de la dernière campagne électorale, le Premier ministre avait réussi à faire fédérer les partis Habayit Hayehoudi, Ihoud HaLeoumi et Otsma Yehoudit. Malheureusement, cela n’a pas suffi pour assurer une majorité confortable d’autant plus qu’entre temps est intervenu le feuilleton Lieberman.

Cette fois-ci, selon des proches du Premier ministre, celui-ci est déterminer à encourager la formation d’un bloc technique composé de tous les partis situés à la droite du Likoud, ceci afin de ne plus jeter à la poubelles des dizaines de milliers de voix de droite.

Binyamin Netanyahou est persuadé que l’objectif d’Avigdor Lieberman est de le faire tomber, et il craint que s’il n’obtient pas au moins 61 sièges en se passant d’Israël Beiteinou, il devra abandonner son siège de Premier ministre.

Pour l’instant, malgré les déclarations des uns et des autres au sein de la droite, les rivalités et rancunes sont encore de mise et une alliance électorale en un front commun n’est pas encore assurée.

Photo Flash 90