Lors de la convention du Jerusalem Post qui se tient à New York, l’émissaire américain pour le Proche-Orient Jason Greenblatt a été interrogé sur les récentes déclarations de l’ambassadeur David Friedman qui laissaient entendre qu’Israël avait le droit d’annexer certaines parties de Judée-Samarie. Jason Greenblatt a répondu: « Je pense que l’ambassadeur David Friedman a formulé les choses de manière élégante dans le New York Times et je soutiens ce qu’il a dit ».

Les réactions n’ont pas tardé en Israël, bonnes et reconnaissantes à droite et offusquées à gauche.

Le ministre de la Science et de la Technologie Ofir Akounis (Likoud), devant cette même convention a déclaré: « Nous apprécions énormément les propos de l’ambassadeur David Friedman et de l’émissaire Jason Greenblatt, qui sont une évidence. Ces régions font partie du patrimoine historique du peuple juif. Nous soutenons le volet économique du Plan Trump mais nous ne nour retirerons jamais de parties d’Erets Israël. Pas du Golan, ni de la Judée-Samarie. Et nous ne rediviserons plus jamais Jérusalem. Nous disons ‘non’ à la création d’un Etat terroriste en Judée-Samarie. La formule des deux Etats n’est plus d’actualité. Après chaque territoire que nous avons cédé nous n’avons pas obtenu la paix mais des actes terroristes et des guerres ».

L’ancienne ministre de la Justice Ayelet Shaked. également présente, a déclaré: « Discuter pour améliorer les conditions de vie des habitants de la région est une bonne chose. Je crois qu’il y a un grand potentiel dans ce domaine et qu’Israël peut beaucoup apporter à toute la région. ;Mais Israël ne doit en aucun cas faire la moindre concession politique ou territoriale. Il ne faut pas rater cette occasion unique d’étendre la loi israélienne sur les zones C. Nous avons une rare opportunité de fixer des réalités sur le terrain.

A l’opposé, le président du parti arabe Balad, Mtanes Shihadeh a déclaré: « Le sens des déclarations d’Ofir Akounis s’appelle ‘apartheid’. Je conseille au ministre Akounis de jeter un oeil sur la résolution de l’ONU sur le Golan car il semble avoir oublié que le monde n’est pas composé que du gouvernement israélien et de Donald Trump. L’immense majorité de la communauté internationale reconnaît les droits du peuple palestinien à un Etat indépendant et s’oppose au ‘Plan du siècle’, à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël et à l’annexion du Golan ».

Sa collègue du parti ‘hadash-Ta’al, Aïda Toumah-Suleiman a suggéré qu’il fallait profiter du nouveau report dans l’annonce du plan Trump pour tout faire pour le faire échouer. Elle a confié que l’une des raisons du soutien des partis arabes à la dissolution de la Knesset a été celle de l’espoir d’un report de l’annonce du plan voire de son annulation pure et simple.

Le mouvement Shalom Akhshav a été encore plus virulent après les propos de Jason Greenblatt: « Les masques sont tombés. le Plan Trump a été écrit sour l’influence du plan d’annexion de la droite messianiste ». Shalom Akhshav souhaite que le plan du président américain échoue et « qu’il soit jeté dans les poubelles de l’Histoire »!

L’annonce du Plan Trump une nouvelle fois repoussée

Comme c’était prévisible, Jason Greenblatt a également annoncé officiellement que le Plan Trump ne sera finalement dévoilé que le 6 novembre, lorsque le prochain gouvernement israélien sera formé. « Ce n’est pas un secret que la situation politique en Israël a modifié nos plans », a dit l’émissaire du président américain.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90