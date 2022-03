Ishay Ribo sort une nouvelle chanson après une année de silence. Le chanteur, né à Marseille et arrivé en Israël à l’âge de 9 ans, est devenu un phénomène de la chanson israélienne. Portant la kippa et ne renonçant à aucune de ses convictions pour faire carrière dans la chanson, Ribo a réussi son pari : il est l’un des pionniers de ces chanteurs à texte israéliens contemporains qui parviennent à toucher tous les secteurs de la populations. Sa dernière chanson, »Sibat Hassibot » était la plus écoutée sur les radios israéliennes en 2021.

Ribo présente donc une nouvelle chanson, intitulée »Lo Nafssik La’hlom » (Nous n’arrêterons pas de rêver).

Sur des paroles qu’il a lui-même écrites et une musique qu’il a lui-même composée, il plaide pour un monde apaisé dans lequel le métal, le cuivre et les flammes ne seraient plus des outils de guerre.

Le chanteur compositeur a expliqué que la guerre en Ukraine l’avait décidé à sortir sa chanson pour contribuer à renforcer les victimes. »Je cherche les bons mots à la lumière des renversements insupportables que le monde traverse ces jours-ci ».

Photo : Shlomi Pinto