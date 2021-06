La police et les mouvements organisateurs de la Marche des prapeaux ont convenu de la date et de l’itinéraire de la manifestation. Elle aura lieu le mardi 15 juin. Afin de ne pas céder face aux menaces de violences musulmanes, l’itinéraire incluera la Vieille ville : la marcje démarrera de re’hov Haneviim et passera rehov Sultan jusqu’à la Porte de Damas, où auront lieu des danses. Le cortège se dirigera ensuite vers le Square de Tsahal en direction de la Porte de Jaffa puis du Kotel. Une partie du cortège empruntera les ruelles du quartier « musulman » (shouk) et une autre passera par le quartier juif.

Cette marche constituera un test de la souveraineté israélienne sur la capitale juive face aux menaces.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90