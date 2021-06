L’avant dernière étape de la constitution du prochain gouvernement a été franchie vendredi avec la signature des derniers accords de coalition entre les partis qui composeront le gouvernement et Yesh Atid. Au vu du caractère hétérogène de la future équipe, des clauses contradictoires ont été signées, qui devront être résolues durant la législature lorsqu’il s’agira de légiférer. A titre d’exemple l’engagement face à Meretz de voter des lois en faveur des homosexuels, engagement inverse fait en direction du parti islamique Ra’am. La prochaine étape aura lieu dimanche avec l’acceptation du gouvernement par la Knesset.

Parmi les lois prévues pour la prochaine législature, il y a celle de limiter à huit ans ou deux législatures le mandat d’un Premier ministre, mesure « personnalisée » pour empêcher Binyamin Netanyahou de se présenter lors de prochaines élections !

Par ailleurs, la polémique entre Tikva ‘Hadasha et Bleu-Blanc à propos de la construction illégale « palestinienne » en zones C de Judée-Samarie, pour laquelle Zeev Elkin menaçait de ne pas voter en faveur du gouvernement, la été tranchée en faveur du ministre de la Défense Benny Gantz. Il n’y aura pas d’organe spécial créé pour lutter contre cette menace stratégique pour l’Etat d’Israël et la responsabilité continuera à être confiée au ministère de la Défense par le biais de l’Administration civile en Judée-Samarie.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90