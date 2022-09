Le Premier ministre Yaïr Lapid est en ce moment en visite officielle en Allemagne. Après avoir rencontré le Président Franck Walter Steinmeier puis la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, Lapid a été reçu par le chancelier Olaf Scholz.

Les deux leaders se sont principalement entretenus sur le sujet du nucléaire iranien. »L’Allemagne est l’un des pays de l’E3 (avec la France et l’Angleterre) et elle porte une part de responsabilité. J’ai présenté au chancelier des données sensibles et actualisées sur le sujet. Comme toujours dans nos relations proches avec l’Allemagne, nous avons trouvé une oreille attentive et une volonté totale de coopération », a fait savoir Yaïr Lapid.

Lapid a insisté auprès de Scholz sur l’inefficacité d’un accord avec l’Iran dans les conditions actuelles. Il a expliqué à son hôte qu’un Iran nucléaire ne ferait que renforcer la course à l’armement au Moyen-Orient et menacerait la stabilité de toute la région. »Le retrait des sanctions économiques conduira à un regain du terrorisme pas seulement au Moyen-Orient mais dans le monde entier », a souligné le Premier ministre israélien.

Olaf Scholz a réitéré l’engagement de l’Allemagne vis-à-vis d’Israël: »Je suis navré que l’Iran n’ait pas encore répondu positivement à la proposition européenne. L’Allemagne se sent responsable de la sécurité d’Israël ». Puis s’adressant directement à Lapid: »Vous pouvez compter sur l’Allemagne. Elle se tiendra toujours aux côtés d’Israël ».

Scholz a reconnu qu’aucun accord ne serait signé prochainement mais a assuré que l’Allemagne saurait être patiente ne perdant pas de vue l’objectif principal: celui d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire.

Par ailleurs, le chancelier allemand a confirmé le soutien de son pays à la solution à deux Etats concernant le conflit qui oppose Israël aux Palestiniens. Néanmoins, il a demandé à ces derniers de faire davantage d’efforts dans cette voie faisant référence à l’éducation des enfants palestiniens et aux propos scandaleux d’Abou Mazen sur le sol allemand, lorsqu’il avait accusé Israël d’avoir commis »50 Shoahs » contre les Palestiniens.

Lapid s’est félicité de la coopération entre l’Allemagne et Israël dans de nombreux domaines dont celui des armées. »Il y en a certainement qui trouveront qu’une coopération militaire entre l’Allemagne et Israël est historiquement ironique. J’y vois la preuve que nous avons tiré les leçons du passé: les paroles seules n’arrêtent pas le mal. Les démocraties libérales doivent être prêtes et capables de se défendre. Parfois, il faut employer la force pour préserver la liberté », a déclaré le Premier ministre israélien.

Alors que Yaïr Lapid était reçu à la résidence du chancelier avec tous les honneurs et que l’Hatikva était jouée, des manifestants pro-palestiniens qui se tenaient à l’extérieur ont brandi des drapeaux de l’OLP, ont scandé des slogans contre Israël et appelé à »libérer la Palestine ».

Crédits photo: Kobi Gideon (GPO)