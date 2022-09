Il y a un peu plus d’un an, Alber Elbaz, le créateur de mode franco-israélien, décédait des suites du Covid-19. Le musée du design de Holon lui rend hommage avec une exposition sur son parcours et son oeuvre.

Alber Elbaz est né à Casablanca au Maroc en 1961. Quand il a huit mois, ses parents s’installent à Holon où il va grandir. Il dessine ses premières robes alors qu’il n’est qu’adolescent et sera diplômé d’une prestigieuse école de design de Ramat Gan.

Après son service militaire, il part pour New York où il parfait sa formation et commence à travailler pour la maison Guy Laroche. Alber Elbaz aura aussi été pendant trois ans le directeur artistique de la ligne de prêt-à-porter féminin, Saint-Laurent Rive Gauche de la maison Yves Saint-Laurent, à la demande de Pierre Bergé.

Dans les années 2000, il prend la direction artistique de la maison Lanvin.

Chevalier de la Légion d’honneur, Alber Elbaz aura également été nominé pour le prix du »meilleur créateur de mode » des Globes de Cristal en 2015 mais il ne sera pas lauréat.

Il s’éteint à Paris, en avril 2019 et sera inhumé à Holon. Il était connu non seulement pour son talent unique pour le design, mais aussi pour sa vision novatrice et sa rare capacité à raconter une histoire, à toucher et à émouvoir.

L’exposition, qui ouvrira le 15 septembre, est dédiée au parcours d’Elbaz. Des modèles de couture, des documents d’archives rares, des objets personnels et des photographies jamais révélées au public seront présentés, ainsi que la célèbre robe qu’il a conçue pour l’actrice hollywoodienne Meryl Streep. Alber Elbaz était une personne aimée et appréciée par beaucoup partout dans le monde qui a influencé de nombreux créateurs. Il a laissé un grand héritage, qui a changé le visage de la mode. Le rêve, moteur de sa vie, est mis à l’honneur au centre de l’exposition, aux côtés de magnifiques modèles de couture.

« Il avait l’habitude de dire qu’il n’aimait pas les résumés et ne faisait pas de rétrospectives », raconte Yara Kider, commissaire de l’exposition. « L’exposition s’inspire de son âme et de sa personnalité captivante. Elle ne cherche pas à résumer, mais à raconter une nouvelle histoire de mode et d’émotion. »