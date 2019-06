Le commandement des Gardiens de la Révolution tente d’accentuer sa présence et son influence dans la bande de Gaza. L’Iran est déjà bien présent en donnant ses instructions au Jihad Islamique. Il est maintenant question d’établir un centre opérationnel iranien dans la bande de Gaza afin de prêter mains forte au Hamas et aux autres organisations terroristes sur le plan militaire, logistique et des renseignements. L’officier qui commandera ce centre s’appelle Ismaïl Kaani.

La décision a été prise lors de la dernière visite à Téhéran du chef du Hamas, Ismaïl Hanyeh, à l’invitation du haut-commandement des Gardiens de la Révolution. Le chef terroriste a eu des entretiens avec plusieurs hauts responsables du régime, dont l’un de ses hommes forts, Mahmoud Alavi, ministre des Renseignements et de la Sécurité nationale. Les discussions avec ces dirigeants ont notamment tourné autour de la question de l’état de préparation du Hamas en vue d’affrontements futurs avec Israël et de la manière dont l’Iran pourra aider les organisations basées dans la bande de Gaza.

Il n’y a désormais plus de doute sur le fait qu’en plus du Liban et de la Syrie, Téhéran veut transformer la bande de Gaza en champ de bataille extérieur contre Israël.

Photo Tsahal