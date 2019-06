C’est maintenant officiel. Un premier clip de campagne diffusé par Avigdor Lieberman indique la direction vers laquelle il se dirige dans cette nouvelle campagne électorale qu’il a lui-même provoquée.

Le message de l’ancien ministre de la Défense est simple: « Si vous votez Likoud et Netanyahou, vous aurez une coalition avec les orthodoxes et Itamar Ben-Gvir. Et si vous votez Bleu-Blanc, vous aurez Gantz, Lapid, les travaillistes, Meretz et les partis arabes. Seule solution: votez Lieberman et vous aurez un gouvernement national et laïc composé d’Israël Beiteinou, du Likoud et de Bleu-Blanc ». Le clip se termine par l’expression que le président d’Israël Beiteinou aura réussi à imposer dans le jargon politique: « Oui à un Etat juif, non à un Etat-Halakha! »

La diffusion de cette courte vidéo a provoqué de très nombreuses réactions, majoritairement hostiles, accusant notamment l’ancien ministre d’avoir effectué un virage et de faire le jeu de la gauche.

Vidéo:

Photo Meïr Vaknin / Flash 90