En 2007, la femme d’affaires et philanthrope israélienne Shary Arisson initiait le « Yom Ma’assim Tovim » (Good Deeds Day / Journée des bonnes actions). Il s’agissait de mobiliser non seulement les organisations caritatives et humanitaires mais aussi les simples citoyens à faire quelque chose pour la société. Très rapidement, cette idée à été appliquée non seulement en Israël mais chaque année dans de plus en plus de pays de tous les continents.

Journée « Bonnes actions » en Mongolie

Il y a dix jours, cette journée a été un grand succès en Israël dimanche, elle a été marquée dans pas moins de…108 pays à travers toute la planète: de Taïwan au Ghana en passant par Haïti, l’Italie, la Mongolie, l’Argentine ou les cinquante Etats américains. Pour 2019, huit nouveaux pays se sont joints à cette belle initiative made in Israel.

Certains pays ne se contentent d’ailleurs pas d’une seule journée mais consacrent une période plus longue lors de laquelle des milliers d’organisations et des centaines de milliers de citoyens s’activent à faire du bien autour d’eux.

« Or laGoïm »!

Journée « Bonnes actions » à Taïwan

Photos Twitter