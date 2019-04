Le tribunal de district de Beer-Sheva a condamné lundi à sept ans de prison ferme Romain Franck, ancien chauffeur employé par le Consulat de France de Jérusalem, qui avait transporté clandestinement des armes depuis Gaza pour des traficants d’armes arabes en Judée-Samarie. Un agent de sécurité arabe du consulat avait été mis en cause dans cette même affaire.

En cinq voyages, et profitant que son véhicule consulaire n’était pas soumis à des contrôles, Romain Franck avait fait passer des dizaines de pistolets et deux fusils automatiques en Judée-Samarie. Le Shin Bet avait quand même fini par découvrir le stratagème mais avait conclu que les motivations du suspect étaient financières plus qu’idéologiques.

Les juges ont toutefois considéré que ces infractions étaient particulièrement graves et l’ont condamné à sept ans de prison comme l’avait demandé le Parquet. De surcroit, l’accusé à été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis et une amende de 30.000 shekels (7.400 euros).

Photo Wikipedia