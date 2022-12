Débat entre la professeur Elise Brezis, économiste de l’université de Bar Ilan, et le député Chass, Yossi Taïeb à propos du service militaire dans le monde orthodoxe et de la contribution de cette communauté à l’économie israélienne: Le Prof Elise Brezis: »Un jeune est censé a l’armée pour assurer la défense du peuple. Mais il y a une petite population orthodoxe privilégiée qui ne sert pas dans Tsahal, se fait payer et n’étudie pas et qui va entrainer l’économie d’Israël vers la catastrophe »! Yossi Taïeb, député Chass: » Le monde orthodoxe s’implique de plus en plus dans le monde de l’armée, de l’université et du travail. Et j’ai l’impression que vous utilisez ce prétexte de l’armée pour conduire le monde orthodoxe à se débarrasser de son identité! »