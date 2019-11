Le Premier ministre et le président de la Knesset se sont entretenus mardi avec à l’ordre jour principal la situation interne au Likoud. Ils ont publié un communiqué commun à l’issue de leur entrevue, appelant au calme: « Nous appelons à l’unité au sein du Likoud. Il est impératif de faire baisser les flammes, éviter les scissions et les querelles internes et se présenter unis face aux défis qui attendent le parti et l’Etat ».

Ce communiqué était principalement dirigé vers Guidon Saar qui a décidé de défier le Premier ministre pour briguer la présidence du Likoud. Saar est monté d’un cran mardi matin en déclarant que Binyamin Netanyahou aurait dû démissionner, non pas à cause de sa mise en examen mais parce qu’il n’a pas réussi à former un gouvernement.

Les réactions ne manquent pas de la part des lieutenants de Binyamin Netanyahou qui montent au créneau pour prendre la défense du chef du parti.

La ministre Miri Reguev a déclaré « qu’au Likoud on aime pas ceux qui tentent de défier le chef du parti ». Elle a accusé Guidon Saar d’agir pour l’éviction de Binyamin Netanyahou. « C’est Netanyahou et pas vous qui a amené 32 mandats au Likoud », a dit la ministre qui a assuré l’ancien ministre qu’il serait largement battu lors des primaires.

Le ministre Israël Katz a accusé Guidon Saar « d’avoir franchi toutes les lignes rouges par ses attaques personnelles contre Binyamin Netanyahou » et de « préparer le terrain à une scission au sein du Likoud ».

Le ministre a précisé sa pensée: « Il faut faire la différence entre le droit de se présenter à des primaires si des élections sont prévues et une tentative d’évincer le Premeir ministre au moyen de primaires-éclair ».

Israël Katz a annoncé depuis longtemps qu’il sera candidat à la succession de Binyamin Netanyahou à la tête du Likoud une fois que ce dernier aura quitté la vie politique. Mais en attendant, il lui jure fidélité et a averti qu’il fera tout pour éviter son éviction.

