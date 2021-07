La crise politique a franchi un nouveau pas jeudi au Liban. Le candidat au poste de Premier ministre, Saad Al-Hariri (maronite) a jeté l’éponge et renoncé à former un gouvernement. Cette décision fait suite à son entrevue houleuse de mercredi avec le président libanais Michel Aoun qui a voulu apporter des modifications importantes dans la composition du gouvernement de vingt-quatre technocrates qu’il lui proposait. Le président libanais, bien que chrétien est depuis longtemps allié du Hezbollah. Avant la rencontre de mercredi, Saad Hariri avait déclaré : « Selon moi, ce gouvernement est capable de sauver le pays et d’éviter l’effondrement »…

La situation devient inextricable et dangereuse aux pays du Cèdre…

Photo Pixabay