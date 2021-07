Le député et ancien maire de Jérusalem Nir Barkat (Likoud) s’est envolé jeudi matin pour les Etats-Unis. Objectif de ce voyage à Washington et New York : rencontrer des responsables de l’Administration américaine et des médias pour tenter d’empêcher la réouverture du consulat général des Etats-Unis à Jérusalem, destinée à les représenter face à l’Autorité Palestinienne. Cette opération de « hasbara » s’effectue avec la bénédiction du chef du Likoud Binyamin Netanyahou. Avant de quitter le pays, Nir Barkat a déclaré : « Comme je l’ai averti, le gouvernement Benett-Lapid a l’intention de permettre la réouverture d’un consulat pour les Palestiniens à Jérusalem, capitale d’Israël. Si cela se fait, nous verrons ensuite les pays européens en faire de même les uns après les autres ce qui veut dire en d’autres termes une nouvelle partition de Jérusalem ».

Mercredi, Nir Barkat a déposé sur le bureau de la Knesset une proposition de loi générale qui aurait pour effet d’empêcher l’installation à Jérusalem de toute représentation diplomatique destinée à une autre entité qu’Israël.

Selon des sources arabes, l’Administration Biden est décidée à rouvrir ce consulat général dans le cadre de gestes envers l’Autorité Palestinienne mais le moment choisi pour le faire est en discussion car les Etats-Unis veulent aussi éviter des problèmes graves au gouvernement Benett dont ils ont besoin pour leur projet de relance d’un processus diplomatique.

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90