Les Etats-Unis accentuent leurs pressions sur le gouvernement israélien. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, qui s’est entretenu dans la nuit avec Binyamin Netanyahou, a ensuite publié un communiqué sur Twitter indiquant ce qui suit: « J’ai eu une discussion productive cette nuit avec Netanyahou portant sur les derniers développements dans la région. J’ai répété que nous soutenions fermement l’idée d’une solution négociée pour deux Etats et j’ai souligné la nécessité absolue pour Israël et les Palestiniens de prendre des mesures pour ramener le calme et exprimé mon opposition à toute démarche unilatérale qui risquerait d’entrainer une escalade ».

Il faisait bien entendu allusion aux dernières décisions du gouvernement israélien qui a régularisé le statut de localités juives et annoncé la poursuite de la construction en Judée-Samarie.

Par ailleurs, l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël Thomas Nides a indiqué que l’administration Biden avait insisté auprès de Netanyahou pour que celui-ci ‘mette un frein’ dans ses projets visant à réformer le système judiciaire israélien. Il a fait ces déclarations dans un podcast de la chaine télévisée américaine CNN avec le journaliste David Axelrod.

Il a précisé: « En fait, les Etats-Unis ne sont pas en mesure de pouvoir dire à Israël comment choisir les juges de la Cour suprême. Mais selon les principes de la démocratie, qui relie nos deux pays, c’est ainsi que nous défendons Israël à l’Onu et ce sont les valeurs que nous partageons ».