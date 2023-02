L’agence de presse Reuters a indiqué, depuis Berlin, que la compagnie aérienne allemande Lufthansa envisageait d’annuler au cours de la saison d’été près de 34 000 vols. L’information provient de l’hebdomadaire économique allemand WirtschaftsWoche qui a précisé que ce nombre pourrait augmenter en raison d’annulation à SWISS et Eurowings. « La teneur exacte de ces mesures n’a pas pu être déterminée car d’autres annulations quotidiennes peuvent toujours survenir », a-t-on encore indiqué au journal.

Une défaillance technique serait à l’origine de cette crise qui touche le trafic aérien dans le monde entier. Toutes les compagnies aériennes du groupe et des milliers de passagers sont actuellement touchés par la situation, certains en Israël.

Selon le porte-parole de la compagnie aérienne, il y aurait une défaillance des systèmes informatiques et cela affecterait la capacité d’enregistrement ainsi que l’embarquement. Ce problème toucherait également d’autres compagnies aériennes, car l’aéroport de Francfort est maintenant complètement fermé aux atterrissages. Selon le site Web FlightRadar24.com, environ 69% de tous les départs de l’aéroport de Francfort sont retardés en moyenne de 24 minutes, et ce délai risque de s’allonger. Il y aurait aussi davantage de vols qui risquent d’être annulés.

La compagnie aérienne allemande, qui opère également depuis Israël, a déjà annoncé l’annulation de départs de l’aéroport Ben Gourion, et d’autres vols risquent d’être supprimés plus tard ou du moins retardés. Entre autres, on sait que le vol LH 687 vers Francfort et le vol LH 681 vers Munich sont annulés. En outre, le vol LH 685 de Francfort et le vol LH 680 de Munich, qui devaient atterrir en Israël, sont tous deux supprimés. La compagnie a donc recommandé à sa clientèle de vérifier les horaires de ses vols.