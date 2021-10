Le Forum des « Jeunes implantations » a manifesté contre le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid qui s’est rendu auprès de Bédouins dans le Néguev accompagné de Mansour Abbas et a distribué de nombreuses promesses dont la régularisation de trois villages bédouins illégaux et le raccordement à l’électricité à d’autres. Le vote du budget approche et il faut à tout prix flatter et satisfaire le parti Ra’am qui tient décidement le gouvernement dans ses mains.

Le Premier ministre alternatif n’a pas cru bon en revanche de prononcer un seul mot qui fâche, à savoir le fléau de la violence et de la criminalité multi-faces qui est le fait d’une frange croissante de la population bédouine et qui inquiète de plus en plus les Juifs du Néguev, jusqu’aux habitants de Beer-Sheva.

Les représentants des « jeunes implantations » ont exprimé leur consternation face à la politique de deux poids et deux mesures appliquée selon qu’il s’agisse des Bédouins ou des localités juives de Judée-Samarie. « Nous avons reçu ces déclarations de Yaïr Lapid comme un violent coup de poing dans le ventre » a dit l’un d’eaux. Ils se sont adressé aux partis Yamina et Tikva ‘Hadasha : « L’aile droite de ce gouvernement dispose encore de quelques jours pour sauver la face et sauver le pays d’un acte foncièrement et honteusement antisioniste. Nous appelons le gouvernement à proposer dès dimanche prochain la régularisation des jeunes implantations. Il est inacceptable que les exigences démesurées de Mansour Abbas dans le Néguev alors que les demandes de citoyens respectueux de la loi qui ont été envoyés par l’Etat pour repeupler Erets Israël soient ainsi ignorées ».

Durant la dernière campagne électorale, afin d’attirer les voix sionistes-religieuses, un certain Naftali Benett avait promis que la première mesure qu’il prendrait s’il devenait Premier ministre serait de régulariser les jeunes implantations…

Photo Flash 90