Cas surréaliste dans la « démocratie » israélienne : le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit a annoncé qu’il soutient la loi proposée par le ministre de la Justice et qui fait du conseiller juridique le personnage le plus important de l’Etat. En effet, si le texte passe, ce fonctionnaire pourra priver un homme politique du droit de former un gouvernement en émettant contre lui un acte d’accusation.

Tout le monde sait qu’il s’agit d’une loi de vengeance qui vise à empêcher Binyamin Netanyahou de former un gouvernement à l’avenir s’il remportait les prochaines les élections mais Avihaï Mandelblit affirme qu’il ne s’agit aucunement d’une s’agit d’une loi personnalisée.

Les réactions n’ont pas tardé à venir. Le likoud parle d’une « loi de type iranien de Gideon Saar qui vise à priver des millions d’électeurs de droite de leur liberté de vote. « C’est une insulte à l’intelligence. Après avoir volé les dernières élections, le gouvernement Benett-Lapid-Saar s’apprête les prochaines élections ». Betzalel Smotritch (Hatziyonout Hadatit) a écrit : « Choquant. Le conseiller juridique du gouvernement soutient une loi qui lui accordera le pouvoir de démettre un Premier ministre ou d’empêcher un homme politique de former un gouvernement. Il n’y a pas plus objectif qu’un tel personnage !!! »

Cette loi est foncièrement anti-démocratique car elle laisse la latitude à un fonctionnaire non-élu de barrer la route à une personnalité politique qui jouit d’un soutien populaire issu des urnes.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90