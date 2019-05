Le plus gros contrat technologique et la plus grande acquisition en Israël à ce jour est celle de Mobileye, un fabricant de technologies de voiture autonome dont le siège est à Jérusalem. Intel Corp, le géant américain de la technologie, a acquis la société pour un montant colossal de 15,3 milliards de dollars en mars 2017. Les fondateurs de la société sont le professeur Amnon Shashua de l’Université hébraïque de Jérusalem et Ziv Aviram.

Mellanox Technologies Ltd, un fabricant de puces israélien fondé par Eyal Waldman, a signé un accord pour une vente au géant américain du jeu et de l’infographie Nvidia Corp. en mars 2019 pour l’énorme montant de 6,9 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième plus importante fusion et acquisition en Israël, après Mobileye, et la troisième opération en importance après Mobileye et Frutarom .

Mellanox, dont le siège social est situé à Yokneam, en Israël, et à Sunnyvale, en Californie, est un fabricant de serveurs haute vitesse et de solutions de commutation de stockage. Les produits développés par la société, pionnière dans les technologies InfiniBand et Ethernet, sont utilisés dans les supercalculateurs du monde entier.

Frutarom, un fabricant d’arômes et de parfums destinés à l’alimentation, aux boissons et aux produits pharmaceutiques, a été acquis en mai 2018 par la société américaine International Flavors & Fragrances (IFF) pour 7,1 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième plus importante opération jamais réalisée en Israël, après Mobileye, à ce jour. Comme il ne s’agit pas techniquement d’une entreprise de technologie, elle n’a pas été incluse dans le classement IVC.

Source: Israelvalley