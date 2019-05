L’ancien espion Jonathan Pollard, libéré en novembre 2015 après 30 années de détention a exprimé sa déception envers le gouvernement israélien. Une équipe de la chaîne Hadashot 12 s’est rendue à New York pour réaliser une interview qui sera diffusée intégralement mardi soir lors du journal télévisé de la chaîne.

Très prudent en raison des conditions restrictives imposées à sa liberté, il a tout de même voulu dire ce qu’il ressent et a reproché au gouvernement israélien de ne pas s’occuper de lui et de sa volonté de monter en Israël avec son épouse Esther. Il a notamment dit: « Si l’Etat d’Israël ne se soucie pas d’un homme comme moi qui ait fait 30 ans de prison au nom de cet Etat et au nom du peuple juif que peut-on attendre de lui pour qu’il manifeste de la sollicitude pour d’autres personnes à commencer par ses soldats (disparus) et ses civils (détenus)! »

Lors de la dernière campagne électorale pourtant, la ministre de la Justice Ayelet Shaked avait révélé que le Premier ministre Binyamin Netanyahou et elle-même agissaient en coulisses auprès des autorités américaines pour obtenir un raccourcissement de la période d’interdiction de quitter le territoire américain imposée à Jonathan Pollard après sa libération. Ce délai échoit en novembre 2020.

Vidéo:

Photo Illustration