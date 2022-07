Le vice-ministre des Cultes, Matan Kahana (Yamina) réfléchit à son avenir politique. Fidèle en amitié et en politique à Naftali Bennett, l’ancien pilote veut poursuivre »l’oeuvre d’union » commencée avec l’ancien Premier ministre.

Kahana a écrit sur sa page FaceBook: »Mon but est de poursuivre le chemin que j’ai commencé avec Bennett. Je veux agir de toutes mes forces pour un large gouvernement d’union partant du principe que dans la réalité politique actuelle, un gouvernement qui ne représenterait qu’un côté de l’échiquier politique, serait très mauvais pour Israël. Je veux continuer à agir pour renforcer l’identité juive de l’Etat d’Israël sur la base de larges consensus et sans guerre de religion. Je veux continuer à être le foyer du sionisme religieux modéré et de gouvernement. De ceux qui laissent tout le monde entrer dans leur synagogue, de ceux qui acceptent la main tendue vers la paix y compris de la part de ceux qui ne pensent pas comme eux, de ceux qui sont prêts à donner un verre d’eau à leur adversaire politique. De ceux qui se souviennent que notre rôle est de rapprocher et d’unir ».