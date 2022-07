Ce soir avait lieu à Bné Brak, le mariage de la petite-fille du député de Yahadout Hatorah, Moshé Gafni.

Parmi les invités on a pu compter des membres de la classe politique toutes tendances confondues venues féliciter le grand-père. Le président de la Knesset, Micky Lévy, le ministre Meïr Cohen (Yesh Atid), mais aussi des députés du Likoud comme May Golan et David Bitan étaient de la fête. La ministre des Transports, Merav Mihaeli (Avoda) s’est même fendue d’une petite danse sur la piste avec la mariée. Quant au Premier ministre Lapid, il a téléphoné à Moshé Gafni pour lui dire Mazal tov! Des images qui montrent l’entente qui peut régner entre nos politiques en dehors des débats souvent très animés à la Knesset.