Dans la tragédie qui la frappe, la famille Dee a permis de sauver cinq vies en décidant de faire don des organes de la mère de famille, Lucy, z’l.

Son coeur, ses poumons, ses reins et son foie ont été transplantés chez des personnes malades. Ses cornées seront aussi transplantées plus tard et ainsi des patients recouvreront la vue.

Le coeur de Lucy, z’l, a été transplanté chez une femme de 51 ans, ses poumons chez une femme de 58 ans, son foie chez un homme de 25 ans, un rein chez un homme de 58 ans et un autre chez un homme de 39 ans.

Le Pr Dan Aravot, le directeur du département de chirurgie cardiaque de l’hôpital Beilinson a déclaré: »Il s’agit de la deuxième transplantation de coeur à laquelle nous procédons cette semaine, suite à cette tragédie. Le geste de cette famille si noble est une lumière dans l’obscurité et ils sont sauvé la vie de plusieurs patients ».

Le Pr Yaron Barak, directeur de l’unité de transplantation cardiaque de l’hôpital a lui aussi fait part de son émotion: »Il s’agit d’une transplantation très émouvante après la tragédie que nous avons vécu avec cette famille et après toutes les prières du peuple d’Israël. La petite lumière que nous pouvons trouver est ce don d’organes ».

Hier, Léo Dee, le mari de Lucy et père de Maya et Rina, z’l, toutes les trois assassinées dans un attentat vendredi dernier dans la vallée du Jourdain, a demandé hier au peuple d’Israël d’afficher fièrement le drapeau d’Israël partout sur les réseaux sociaux en hommage à son épouse et ses deux filles, ce qu’ont fait des milliers d’Israéliens.

Dans une intervention publique, le père de famille s’est adressé en anglais à la presse mondiale: »Vous croyez vraiment ce que vous écrivez? Ils assassinent et c’est nous que l’on accuse? Réveillez-vous! Nous avons essayé d’élever nos enfants dans des valeurs. Je crois que les autres continueront dans ces mêmes valeurs. Le terroriste qui a tiré avec une kalachnikov, a-t-il des valeurs? C’est le mal à l’état pur. Nous pouvons tous choisir entre le bien et le mal. J’appelle tout le monde à partager le drapeau d’Israël sur les réseaux sociaux avec un message positif. Partagez avec vos amis et nous verrons combien de like nous obtiendrons. Le message sera qu’il ne faut jamais accuser les victimes. Ma demande au monde: soutenez Israël dans ses objectifs, ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Soutenez le bien face au mal. Si nous parvenons à faire la différence entre le bien et le mal, le monde sera meilleur. Aujourd’hui, nous pouvons faire cette différence ».